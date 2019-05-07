EKRE по-прежнему хранит тайну

Собравшееся сегодня после полудня правления Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) решит, кто из двух кандидатов в министры будет одобрен. И хотя решение будет принято сегодня, общественность скорее всего узнает имя кандидата завтра, передает Postimees.
По словам председателя EKRE Марта Хельме, сегодня правление обсудит возможных кандидатов, их двое, однако их имена еще объявлять не будут. «Потому что не скажем!» - обосновал Март Хельме, добавив, что все идет, согласно процедуре.
«Я не хочу, чтобы этого человека стали "раздевать догола" еще до того, как он получил какое-то положение», - объяснил Хельме.
И хотя вчера Хельме сказал Postimees, что один из кандидатов - член EKRE, то сегодня он признал, что ошибся. «В нашей партии состоит почти 9000 человек, я думал, что и он, но нет», - пояснил Хельме. Однако он добавил, что кандидаты выразили готовность вступить в партию.
Сегодня Хельме повторил, что один из кандидатов - мужчина, другой - женщина. «У обоих большой административный опыт, у обоих есть навыки в сфере ИТ и у обоих есть данные для того, чтобы заниматься и внешней торговлей», - отметил он. Вчера Хельме сказал, что оба - хорошие специалисты в сфере ИТ.
Таким образом, сегодня правление одобрит одного из кандидатов. «Тогда это имя будет согласовано с премьер-министром, премьер-министр позволит проверить этого человека, чтобы у нас не произошло то, что произошло однажды», - сказал Хельме.
«Хотя того человека тоже проверили», - заметил Хельме, имея в виду ушедшего в отставку бывшего министра внешней торговли и ИТ Марти Куузика.
До этого имя кандидата будут держать в тайне. «Пока процедура не проведена, мы не скажем имя, чтобы вы смогли спекулировать на нем», - сказал Хельме.