EKRE по-прежнему хранит тайну

По словам председателя EKRE Марта Хельме, сегодня правление обсудит возможных кандидатов, их двое, однако их имена еще объявлять не будут. «Потому что не скажем!» - обосновал Март Хельме, добавив, что все идет, согласно процедуре.

«Я не хочу, чтобы этого человека стали "раздевать догола" еще до того, как он получил какое-то положение», - объяснил Хельме.

И хотя вчера Хельме сказал Postimees, что один из кандидатов - член EKRE, то сегодня он признал, что ошибся. «В нашей партии состоит почти 9000 человек, я думал, что и он, но нет», - пояснил Хельме. Однако он добавил, что кандидаты выразили готовность вступить в партию.

Сегодня Хельме повторил, что один из кандидатов - мужчина, другой - женщина. «У обоих большой административный опыт, у обоих есть навыки в сфере ИТ и у обоих есть данные для того, чтобы заниматься и внешней торговлей», - отметил он. Вчера Хельме сказал, что оба - хорошие специалисты в сфере ИТ.

Таким образом, сегодня правление одобрит одного из кандидатов. «Тогда это имя будет согласовано с премьер-министром, премьер-министр позволит проверить этого человека, чтобы у нас не произошло то, что произошло однажды», - сказал Хельме.

«Хотя того человека тоже проверили», - заметил Хельме, имея в виду ушедшего в отставку бывшего министра внешней торговли и ИТ Марти Куузика.