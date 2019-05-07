Датская прокуратура предъявила обвинение экс-главе банка Danske

Томас Борген подал в отставку в сентябре непосредственно перед тем, как были обнародованы результаты внутреннего аудита Danske, согласно которым не являвшиеся резидентами Эстонии клиенты эстонского филиала в период 2007-2014 совершили с деньгами предположительно сомнительного проихсождения операции на общую сумму до 200 млрд евро.