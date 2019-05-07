Датская прокуратура предъявила обвинение экс-главе банка Danske

Датская прокуратура предъявила экс-главе банка Danske Томасу Боргену обвинение в связи с отмыванием денег в эстонском филиале.
Томас Борген подал в отставку в сентябре непосредственно перед тем, как были обнародованы результаты внутреннего аудита Danske, согласно которым не являвшиеся резидентами Эстонии клиенты эстонского филиала в период 2007-2014 совершили с деньгами предположительно сомнительного проихсождения операции на общую сумму до 200 млрд евро.
Адвокат Боргена Петера Шрадик сказал во вторник газете Børsen, что следователи провели обыск дома Боргена 12 марта. По итогам обыска Боргену предъявили предварительное обвинение.
В ноябре государственная прокуратура Дании также предъявила предварительное обвинение за нарушение законов против отмывания денег банку Danske.
Børsen не удалось получить комментарий от прокуратуры Дании.