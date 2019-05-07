Галерея: Юри Ратас встретился с реформистами

Организатор вечера дебатов, глава Кесклиннаского отделения Таллиннского округа Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус, сказала, что журналистов на мероприятие не пустят. «Это ежемесячное мероприятие, предназначенное для членов партии, а в этот раз на нем присутствует Юри Ратас», — сказала она.

Мероприятие началось в 18 часов в гостинице Palace, по словам Пентус-Розиманнус, на месте около 50 реформистов. «Это организованный по правилам Chatham House вечер дебатов, где высказаться могут все участники», - сказала она.