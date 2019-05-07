Вт, 7.05.2019
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В совет ERR войдет Урмас Рейтельманн

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Урмас Рейтельманн.

ФОТО: EKRE

Член консервативной народной партии (EKRE) Урмас Рейтельманн, известный скандальными высказываниями в адрес некоренных жителей Эстонии, войдет в состав совета Национального теле-радиовещания (ERR), передает Rus.ERR.

В совете Национального теле-радиовещания (ERR) сменились три политических члена. Урмас Рейтельманн заменил в совете однопартийца Мартина Хельме, ставшего министром финансов.

Также поменялись в совете представители фракции социал-демократов - вместо Кальви Кыва в совете будет работать Евгений Осиновский, у реформистов - Валдо Рандпере заменит Хейди Пургу.

Из предыдущего состава совета работу продолжат центристка Марика Туус-Лаул и член партии "Отечество" (Isamaa) Виктория Ладынская-Кубитс.

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