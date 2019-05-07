В совет ERR войдет Урмас Рейтельманн

В совете Национального теле-радиовещания (ERR) сменились три политических члена. Урмас Рейтельманн заменил в совете однопартийца Мартина Хельме, ставшего министром финансов.

Также поменялись в совете представители фракции социал-демократов - вместо Кальви Кыва в совете будет работать Евгений Осиновский, у реформистов - Валдо Рандпере заменит Хейди Пургу.