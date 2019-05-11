Галерея: дизайн квартиры - не скандинавский, а московский

В итоге для оформления была выбрана довольно необычная цветовая гамма из сложных оттенков, а стилистические решения выполнены в духе ар-деко. Так, главной дизайнерской фишкой интерьера гостиной стал настенный декор из гипса в виде перьев, а также экзотические растения в больших горшках. Среди интересных решений в других комнатах можно выделить оригинальный кухонный фартук из цветного стекла, мягкие панели на стенах детской и вся красочная хозяйская спальня. Приятного просмотра!