Ратас помешал назначению Лууде министром

При распределении министерских портфелей казалось логичным, чтобы кандидатом в министры окружающей среды стал предприниматель Арго Лууде, который много лет занимался темами экологии. Вместо этого министром стал Рене Кокк.

«Насколько мне известно, мою кандидатуру выдвинули в министры. Юри (премьер-министр Юри Ратас — ред.) решил, что, поскольку я пайщик в предприятии, деятельность которого происходит в сфере, которую курирует Министерство окружающей среды, возник бы значительный конфликт интересов, а это помешало бы работе министром. С этим согласилась и партия, и вместо меня выдвинули другого человека», — сказал Лууде.

Лууде руководит одной из крупнейших в Эстонии фирмой по переработке отходов Eesti Keskkonnateenused.

Кроме того, помешать назначению могло то обстоятельство, что в феврале 2012 года Лууде в порядке согласительного делопроизводства признали виновным во вредящем конкуренции соглашении, касавшемся тендера по услугам в сфере очистки улиц в Тарту.