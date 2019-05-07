Ратас помешал назначению Лууде министром

Если ранее в СМИ сообщалось, что предприниматель и член Консервативной народной партии (EKRE) Арго Лууде сам отказался от министерского портфеля, то, по словам самого Лууде, решающее слово сказал премьер-министр Юри Ратас, расценивший его назначение как конфликт интересов, пишет Postimees.
При распределении министерских портфелей казалось логичным, чтобы кандидатом в министры окружающей среды стал предприниматель Арго Лууде, который много лет занимался темами экологии. Вместо этого министром стал Рене Кокк.
«Насколько мне известно, мою кандидатуру выдвинули в министры. Юри (премьер-министр Юри Ратас — ред.) решил, что, поскольку я пайщик в предприятии, деятельность которого происходит в сфере, которую курирует Министерство окружающей среды, возник бы значительный конфликт интересов, а это помешало бы работе министром. С этим согласилась и партия, и вместо меня выдвинули другого человека», — сказал Лууде.
Лууде руководит одной из крупнейших в Эстонии фирмой по переработке отходов Eesti Keskkonnateenused.
Кроме того, помешать назначению могло то обстоятельство, что в феврале 2012 года Лууде в порядке согласительного делопроизводства признали виновным во вредящем конкуренции соглашении, касавшемся тендера по услугам в сфере очистки улиц в Тарту.
Лууде оштрафовали на 17 040 евро, а фирму AS Veolia Keskkonnateenused, которой он руководил в то время, на 100 000 евро.