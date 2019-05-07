Британцы будут участвовать в выборах депутатов Европарламента

Жители Великобритании, независимо от исхода переговоров правительства и оппозиции по вопросам Брекзита, будут участвовать в выборах депутатов Европейского парламента, которые пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая. Об этом сообщил агентству AFP во вторник, 7 мая, глава секретариата кабинета министров Соединенного Королевства Дэвид Лидингтон, который фактически является заместителем премьер-министра Терезы Мэй. По его словам, завершить процесс выхода из состава ЕС до определенной законом даты выборов в Европарламент не представляется возможным, передает Deutsche Welle.