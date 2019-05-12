Тянак продолжает лидировать на Ралли Чили

Тянак занял лишь пятое место на 15-м спецучастке Ралли Чили. Победил его напарник по команде "Тойота", Крис Мик. Перед двумя заключительными основными заездами преимущество Тянака над Себастьяном Ожье 29,8 секунды, а над идущим третьим Себастьяном Лёбом 30,8 секунды. Если Тянак доедет до победы, то получит 25 очков в зачет Кубка мира, сократив отрыв как от Тьерри Нойвиля, так и от Ожье, который после чилийского ралли возглавит зачет чемпионата мира по ралли.