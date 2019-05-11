Отть Тянак победил на Ралли Чили

Тянак победил на пяти из 15 спецучастков и к началу Power Stage привез конкурентам 21 секунду преимущества. В лучшие моменты ралли Тянак выигрывал у идущего вторым Себастьяна Ожье полминуты, но воскресные заезды Тянаку особо не удались: он не выиграл ни одного из них, растеряв треть своего преимущества.

Однако все хорошо, что хорошо кончается: Тянак на Power Stage не совершил ошибок и довел свою машину до первого места на дебютном Ралли Чили.