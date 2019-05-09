Раймонд Кальюлайд: радикалов надо держать на расстоянии – пусть сидят в стороне и несут свои глупости!

Через какое-то время их избиратели сами поймут, что поддерживать такие силы нет никакого смысла, и волна популизма пройдет. А если мы будем раздавать им высокие должности и легитимизуем такую риторику, то они получат возможность начать менять наше общество и всю Европу. В этом кроется большая опасность.

В конечном итоге перед депутатами Европарламента станет такой же выбор, как и перед нашими политиками в Рийгикогу, когда ни один из несогласных с новыми кандидатами в руководство парламента не проголосовал против. Евросоюзу нужны люди, которые будут готовы в ответственный момент сказать «нет».

– Вы готовы?

Раймонд Кальюлайд: – Готов!

– Вы сторонник федерализации – крепкой руки в Европе – или свободного союза независимых государств?

Раймонд Кальюлайд: – Я не сторонник федерализации ЕС и предпочел бы, чтобы он оставался экономическим союзом. И мне очень не нравится идея милитаризации ЕС! Азия и другие регионы мира быстро растут. ЕС нужно удерживать темпы роста – и это главная его задача.

– Но не кажется ли вам, что решения становится принимать всё сложнее? Поэтому и появились идеи об усилении роли Брюсселя…

Раймонд Кальюлайд: – И при этом все огульно критикуют Брюссель за вмешательство во внутренние дела и тотальный контроль за происходящим внутри стран ЕС. Сильного и слабого центра одновременно не может быть.

– Каким вы видите будущее ЕС? Как оцениваете его дееспособность?

Раймонд Кальюлайд: – Многое зависит оттого, на что мы будем тратить бюджетные средства. Это проблема и для Эстонии, и для ЕС. В новейших технологиях мы уже отстаем от быстроразвивающихся регионов мира. Экономика Китая развивается невероятно быстрыми темпами именно в сторону инноваций. В двадцатке самых богатых концернов мира – европейских фирм единицы.

– Многие вас упрекают в отсутствии конкретики. Чего вы добиваетесь?

Раймонд Кальюлайд: – Мне часто задают вопрос, не станет ли итогом всех моих действий создание новой партии. События, способствовавшие моему выходу из ЦП, развивались очень быстро. У меня было мало времени для того, чтобы развернуться. В какой-то момент я остался совсем один – без всей своей команды, которая осталась в Пыхья-Таллинне. В тот момент на вопрос о возможности создания нового движения я бы ответил, что шансов нет.

Сегодня в моей команде более 30 человек, которые работают для успеха на выборах в ЕП. Я много езжу по Эстонии, встречаюсь с обычными людьми и предпринимателями.

Очевидно, что люди хотят капитальных перемен на политическом ландшафте, многие бизнесмены готовы поддержать процесс создания новой партии.

Возможно ли это? Безответственно было бы что-то обещать, не увидев результаты европейских выборов.

Если мне удастся получить европейский мандат, перспективы создания новой партии станут намного более ясными. Так что решать избирателям!