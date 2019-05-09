Раймонд Кальюлайд: радикалов надо держать на расстоянии – пусть сидят в стороне и несут свои глупости!
Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. В студию приглашен депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд, который баллотируется в Европарламент как независимый кандидат.
В недавнем прошлом Кальюлайд - один из самых популярных центристов. После создания коалиции с EKRE он вышел из партии и объявил, что будет бороться за европейский мандат в одиночку.
Фрагмент беседы:
– Не ощущаете ли вы себя жертвой компромисса центристов с праворадикальной политикой?
Раймонд Кальюлайд: – Абсолютно нет! Думаю, что жертвой этой сделки с праворадикалами стала сама Центристская партия. Михаил Кылварт в свое время много занимался таэквондо – корейским боевым искусством. А я в молодости занимался карате – японской борьбой, где нас учили тому, что потерять лицо – это хуже, чем потерять жизнь.
Мне кажется, что когда в политике ты теряешь лицо, тебе остаются только высокие должности и власть, но при этом ты лишаешься морального права говорить с народом о будущем своей страны.
– В чем вы видите опасность ультраправой политики и ее легитимации?
Раймонд Кальюлайд: – Мы уже сегодня видим, что новое правительство нанесло ущерб эстонской экономике. Испорченный международный имидж затрудняет приток капитала от зарубежных инвесторов и снижает мотивацию местных инвесторов. Итогом станет снижение экономического роста, доходов людей и т.д. Второй опасный момент – раскол в обществе.
Это не только раскол между эстонцами и другими национальностями, к которому мы уже в какой-то мере привыкли и умеем жить в такой обстановке. Сейчас мы видим раскол между крупными городами и жителями остальной Эстонии. Мы видим раскол между поколениями.
Молодежь в ужасе от происходящего, а многие представители старшего поколения – за новое правительство. Общество живет в тревожном напряжении и страхе. Впервые после восстановления независимости приход к власти нового правительства причиняет столько негативных эмоций вплоть до страха.
– К чему может привести усиление евроскептицизма и праворадикалов по всей Европе?
Раймонд Кальюлайд: – В течение ближайших лет страшной катастрофы не произойдет. Проблема в том, что праворадикальные силы объединяются и создают единый фронт. Недавно итальянские и немецкие праворадикалы объявили о сотрудничестве в Европарламенте. К ним присоединились и эстонцы, и финны, и французы, и прочие. Думаю, что ближайшие годы в ЕС мы увидим примерно то же, что и сейчас в Эстонии: каждую неделю – новый скандал и странные заявления министров, на которые тратится впустую огромное количество ресурсов, людей, внимания и времени.
В Евросоюзе нужно прежде всего заниматься экономикой. До сих пор существует огромное неравенство между доходами жителей разных стран ЕС и внутри самой Эстонии. Наша страна – довольно бедно выглядит на общеевропейском фоне. И в Эстонии – один из самых больших разрывов между доходами населения.
– Как этому противостоять?
Раймонд Кальюлайд: – Не пытаться искать общий язык ни с правыми, ни с левыми радикалами. Не надо искать с ними консенсус!
Радикалов надо держать на расстоянии. Пусть сидят в стороне и несут свои глупости!
Через какое-то время их избиратели сами поймут, что поддерживать такие силы нет никакого смысла, и волна популизма пройдет. А если мы будем раздавать им высокие должности и легитимизуем такую риторику, то они получат возможность начать менять наше общество и всю Европу. В этом кроется большая опасность.
В конечном итоге перед депутатами Европарламента станет такой же выбор, как и перед нашими политиками в Рийгикогу, когда ни один из несогласных с новыми кандидатами в руководство парламента не проголосовал против. Евросоюзу нужны люди, которые будут готовы в ответственный момент сказать «нет».
– Вы готовы?
Раймонд Кальюлайд: – Готов!
– Вы сторонник федерализации – крепкой руки в Европе – или свободного союза независимых государств?
Раймонд Кальюлайд: – Я не сторонник федерализации ЕС и предпочел бы, чтобы он оставался экономическим союзом. И мне очень не нравится идея милитаризации ЕС! Азия и другие регионы мира быстро растут. ЕС нужно удерживать темпы роста – и это главная его задача.
– Но не кажется ли вам, что решения становится принимать всё сложнее? Поэтому и появились идеи об усилении роли Брюсселя…
Раймонд Кальюлайд: – И при этом все огульно критикуют Брюссель за вмешательство во внутренние дела и тотальный контроль за происходящим внутри стран ЕС. Сильного и слабого центра одновременно не может быть.
– Каким вы видите будущее ЕС? Как оцениваете его дееспособность?
Раймонд Кальюлайд: – Многое зависит оттого, на что мы будем тратить бюджетные средства. Это проблема и для Эстонии, и для ЕС. В новейших технологиях мы уже отстаем от быстроразвивающихся регионов мира. Экономика Китая развивается невероятно быстрыми темпами именно в сторону инноваций. В двадцатке самых богатых концернов мира – европейских фирм единицы.
– Многие вас упрекают в отсутствии конкретики. Чего вы добиваетесь?
Раймонд Кальюлайд: – Мне часто задают вопрос, не станет ли итогом всех моих действий создание новой партии. События, способствовавшие моему выходу из ЦП, развивались очень быстро. У меня было мало времени для того, чтобы развернуться. В какой-то момент я остался совсем один – без всей своей команды, которая осталась в Пыхья-Таллинне. В тот момент на вопрос о возможности создания нового движения я бы ответил, что шансов нет.
Сегодня в моей команде более 30 человек, которые работают для успеха на выборах в ЕП. Я много езжу по Эстонии, встречаюсь с обычными людьми и предпринимателями.
Очевидно, что люди хотят капитальных перемен на политическом ландшафте, многие бизнесмены готовы поддержать процесс создания новой партии.
Возможно ли это? Безответственно было бы что-то обещать, не увидев результаты европейских выборов.
Если мне удастся получить европейский мандат, перспективы создания новой партии станут намного более ясными. Так что решать избирателям!
– В случае вашего избрания в ЕП вы будете готовы поднять вопрос создания новой партии?
Раймонд Кальюлайд: – Я буду готов серьезно об этом задуматься. Одним из следствий стагнации в Эстонии и в Европе является рост поддержки радикальных сил. Пора задуматься о том, какие партии будут востребованы новым поколением, поскольку под давлением технологий общество сильно меняется.
– Чем вас не устраивают современные политики?
Раймонд Кальюлайд: – В 90-е годы политики думали о реформах, а не о рейтингах, должностях, зарплатах и отпусках, занимаясь в буквальном смысле слова парламентским туризмом. По этой же причине после ухода Великобритании из ЕС европарламент решили не сокращать на 73 места. Качественное содержание политиков сильно изменилось. Если мне хочется действительно общаться с избирателями, то многие политики в этой же студии просто сотрясают воздух словами.
В 90-е годы политики думали о реформах, а не о рейтингах, должностях, зарплатах и отпусках, занимаясь в буквальном смысле слова парламентским туризмом.
– Есть ли у вас стратегическая цель?
Раймонд Кальюлайд: – Конечно! Три года назад я пришел в политику не для того, чтобы играть мелкую роль на фоне эстонского политического спектакля. Я стремлюсь к тому, чтобы стать одним из политических лидеров Эстонии и определять вектор развития нашей страны.
Далее в интервью - мнение политика о 9 мая. Смотрите видео!
- Ощущает ли себя Кальюлайд жертвой компромисса центристов с праворадикальной политикой?
- В чем опасность ультраправой политики и ее легитимации?
- К чему может привести усиление евроскептицизма и праворадикалов в Евросоюзе? Как этому противостоять?
- Многие упрекают Кальюлайда в отсутствии конкретики. Чего добивается политик? Каковы его цели в Европарламенте?
- Чем Кальюлайда не устраивают современные политики?
- Сегодня 9 мая. Как молодой эстонский политик отмечает этот день?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia