Чт, 9.05.2019
Вы можете себе представить, чтобы какой-то министр в порыве критики назвал бы нашего предыдущего президента эмоционально разгоряченным мужчиной? Анна Пыльд
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  • Студия Postimees: Раймонд Кальюлайд – о своих перспективах, будущем Евросоюза и 9 мая

Студия Postimees: Раймонд Кальюлайд – о своих перспективах, будущем Евросоюза и 9 мая
11:30

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Раймонд Кальюлайд покинул Центристскую партию

ФОТО: Erik Prozes / Postimees

Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. В студию приглашен парламентарий Раймонд Кальюлайд, в недавнем прошлом - один из самых популярных центристов, который после создания коалиции с EKRE вышел из партии и решил баллотироваться в Европарламент как независимый кандидат.

Смотрите прямой эфир в четверг, 9 мая, в 11:30!

  • Ощущает ли себя Кальюлайд жертвой компромисса центристов с праворадикальной политикой?
  • В чем опасность ультраправой политики и ее легитимации?
  • К чему может привести усиление евроскептицизма и праворадикалов в Евросоюзе? Как этому противостоять?
  • Многие упрекают Кальюлайда в отсутствии конкретики. Чего добивается политик? Каковы его цели в Европарламенте?
  • Чем Кальюлайда не устраивают современные политики?
  • Сегодня 9 мая. Как молодой эстонский политик отмечает этот день?

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