Студия Postimees: Раймонд Кальюлайд – о своих перспективах, будущем Евросоюза и 9 мая
Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. В студию приглашен парламентарий Раймонд Кальюлайд, в недавнем прошлом - один из самых популярных центристов, который после создания коалиции с EKRE вышел из партии и решил баллотироваться в Европарламент как независимый кандидат.
Смотрите прямой эфир в четверг, 9 мая, в 11:30!
- Ощущает ли себя Кальюлайд жертвой компромисса центристов с праворадикальной политикой?
- В чем опасность ультраправой политики и ее легитимации?
- К чему может привести усиление евроскептицизма и праворадикалов в Евросоюзе? Как этому противостоять?
- Многие упрекают Кальюлайда в отсутствии конкретики. Чего добивается политик? Каковы его цели в Европарламенте?
- Чем Кальюлайда не устраивают современные политики?
- Сегодня 9 мая. Как молодой эстонский политик отмечает этот день?