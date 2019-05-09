Студия Postimees: Раймонд Кальюлайд – о своих перспективах, будущем Евросоюза и 9 мая

Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. В студию приглашен парламентарий Раймонд Кальюлайд, в недавнем прошлом - один из самых популярных центристов, который после создания коалиции с EKRE вышел из партии и решил баллотироваться в Европарламент как независимый кандидат.