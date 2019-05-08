Катастрофа в Шереметьево: пять вопросов, на которые пока нет ответов

Вице-президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Игорь Виноградов сказал газете "Коммерсант", что SSJ100 проверялся на удары молниями при испытаниях . По их результатам было установлено, что молнии не приводят к потери управления лайнером. Анонимные источник в компании уточнил, что за время эксплуатации SSJ 100 в них 13 раз попадали молнии.

3. Мог ли самолет продолжать полет и зачем его надо было сажать?

Командир воздушного судна рассказал, что перевел самолет в "минимальный режим управления". Так Евдокимов назвал режим, в котором пилот управляет самолетом сам, а не с помощью бортового компьютера.

В SSJ100, как и во многих других самолетах, оснащенных электродистанционной системой управления (fly-by-wire), команды из кабины пилотов со сайдстиков (ручек управления, похожих на джойстик, которые у этого самолета вместо штурвала), педалей и рычагов сначала попадают в компьютер, который следит, чтобы самолет не совершил опасный маневр.

"Минимальный режим управления" (direct mode) означает, что компьютер не вмешивается в действия пилота. В этом режиме самолет продолжает лететь точно так же - но за полет полностью отвечает пилот.

Евдокимов не сообщил ничего о других неисправностях, кроме отказа радиосвязи и электроники. Тем не менее, он решил посадить самолет, не выработав топлива.

В Sukhoi Superjet 100 отсутствует система аварийного слива топлива (к тому же сливать топливо в воздухе сейчас запрещено по экологическим требованиям). Это небольшой самолет, рассчитанный на сравнительно недолгие полеты, и уменьшить количество пожароопасного горючего в баках можно было, полетав определенное время в районе аэропорта.

Почему командир воздушного судна принял решение садиться, консультировался ли он с кем-либо по этому поводу, неизвестно. СМИ сообщали, что резерный канал связи резервный канал также работал со сбоями.

4. Совершил ли экипаж ошибку при посадке?

Самолету удалось сесть только со второй попытки (см. схему выше). На видеозаписях катастрофы видно, что до момента касания с землей Superjet не был охвачен огнем.

Во время посадки самолет несколько раз ударялся о взлетно-посадочную полосу и отскакивал от нее. Во время третьего удара основные стойки шасси подломились и лайнер "сел на брюхо".

Причины, по которым из баков начало вытекать топливо (и немедленно воспламенилось), также неясны, но эти баки находятся в центроплане, на который пришелся сильный удар.

Источник агентства Интерфакс сообщал, что пожар начался после попадания постороннего предмета в левый топливный бак: вероятно, его пробили детали разрушенного шасси, что спровоцировало выброс топлива и возгорание.

Как отмечают специалисты, вес самолета с полными баками горючего превышал максимальный посадочный, однако такая посадка в принципе допустима.