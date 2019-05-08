Прокуратура подозревает Мартина Халлика в преступлении на сексуальной почве

Преступление такого рода рассматривается в статье 143 Пенитенциарного кодекса. «Сейчас ведутся последние процессуальные действия. Затем прокуратура передаст уголовное дело в суд. Подозрение касается двух эпизодов», - сообщил пресс-секретарь прокуратуры.

Postimees позвонил Халлику с целью получить комментарий, но тот попросил обратиться к его адвокату Оливеру Няэсу. Няэс заявил, что если дело будет передано в суд, то, хочется надеяться, правда станет известна очень быстро. «Открытое судебное заседание позволяет рассмотреть обстоятельства и доказательства более тщательно, чем до сих пор это допускал журналистский формат», - добавил адвокат.

Ранее Мартина Халлика подозревали в сексуальных домогательствах (статья 153 Пенитенциарного кодекса). Теперь выяснилось, что прокуратура обвиняет Халлика в более тяжелом деянии - в преступлении на сексуальной почве.

За принуждение к половому сношению или к другим действиям сексуального характера виновного ждет наказание в виде лишения свободы до трех лет. До того, как дело будет отправлено в суд, прокурор отказался подробнее рассказывать о сути обвинения.

«Принуждение к половому сношению означает насилие», - объяснил профессор криминологии Тартуского университета Яан Гинтер. Он добавил, что под эту статью попадают все действия сексуального характера, которые достигнуты путем насилия или используя беспомощное состояние другого человека. «Если домогательство - это проступок, то изнасилование является очень серьезным преступлением», - объяснил Гинтер.

По его словам, вопрос в том, где провести черту: «Если половой акт произошел, то, безусловно, это изнасилование, а не домогательство. Домогательство - это, скорее, когда дотрагиваются до колен или груди. В то же время, если вторая сторона касается груди гениталиями, то, согласно нашему закону, это причисляется к изнасилованию. Граница у нас очерчена нечетко, все зависит от того, произошло ли что-нибудь с целью удовлетворения своих половых или сексуальных потребностей».