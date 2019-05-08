Чудо на "Энфилде": ""Ливерпуль" разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов

Уже на седьмой минуте Ориги после того, как тер Стеген парировал удар Хендерсона подарил первые лучи надежды английским болельщикам. Затем настала десятиминутка "Барсы": один Месси имел по крайней мере три возможности отправить хозяев в нокаут, но бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон был на высоте. Счет по сумме двух встреч "Ливерпуль" сравнял к 57-й минуте после дубля Вейналдума. Джорджиньо появился на поле только в начале второго тайма, но ему хватило 11 минут, чтобы дважды оставить защиту "Барсы" в дураках. После третьего гола испанцы совсем развалились и не дожать их для хозяев было лишь вопросом времени. Четвертый гол случился на 79-й минуте и отличился бельгиец Дивок Ориги: Александр-Арнолд прострелил с углового, а бельгиец отправил мяч в девятку, 4:0.