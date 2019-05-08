Чемпион мира покончил с собой

Вратарь, выступавший в 2008-2009-м годах в России за «Авангард», а в 2006-м – за тольяттинскую «Ладу» повесился. По информации источника, Свобода в последнее время испытывали психологические проблемы, кроме того, в январе попал в дорожный инцидент. Полиция тогда нашла в его крови 1,8 промилле алкоголя. Из-за этого Адам потерял пост тренера в сборной Чехии U-18.