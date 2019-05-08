Стрельба в американской школе: один человек погиб, восемь ранены

Стрельбу устроили два человека, предположительно, ученики этой же школы. Шериф округа Дуглас пригорода города Денвера Тони Спарлок, где расположена школа, сообщил, что злоумышленники вошли на территорию школы и окрыли беспорядочную стрельбу по ученикам в двух классных комнатах, передает «Интерфакс».

«Когда офицеры полиции прибыли в школу, выстрелы еще были слышны», - сообщил журналистам помощник шерифа. По его словам, «быстрая реакция полицейских, которые прибыли в школу, позволила спасти жизни» других учеников.