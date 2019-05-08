Фото и видео: Керсти Кальюлайд посетила учения «Весенний шторм»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила удовлетворение ходом учений Сил обороны «Весенний шторм» и взаимодействием эстонских военных с союзниками по НАТО.
«„Весенний шторм“ - это экзамен для будущих резервистов и возможность отрабатывать более реалистично оборону эстонского государства. Очень приятно на каждом шагу осознавать, что как взаимодействие с союзниками, так и вооруженные силы в целом действуют как часы», - заявила президент, посетившая во вторник масштабные маневры, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы государства.
Она посетила учебные бои, которые провели на северо-востоке Эстонии близ границы с Россией военнослужащие обеих пехотных бригад и приписанные к ним части союзников. Керсти Кальюлайд побеседовала с участвующими в учениях солдатами, резервистами, союзниками и кадровыми военнослужащими.
Президент поблагодарила прибывших на учения резервистов, а также местные самоуправления и владельцев земель, которые допустили на свои территории участников маневров.
Учения «Весенний шторм» проходят с 29 апреля по 17 мая, в них участвуют более 9 000 военнослужащих из 17 государств - членов НАТО и стран-партнеров. К ним привлечены сухопутные войска, ВВС и ВМС. Задействовано более 200 единиц бронетехники.