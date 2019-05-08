Олимпийской чемпионке по плаванию из Литвы грозит дисквалификация за пропуск допинг-тестов

Международная федерация водных видов (FINA) уведомила Федерацию плавания Литвы о том, что лидер сборной пропустила три визита допинг-офицеров за последний год, так как неправильно указала свое местоположение в системе ADAMS.

22 апреля, 19 августа 2018 года и 28 марта 2019-го Мейлутите оказалась недоступной для офицеров допинг-контроля. Рекордсменке мира грозит дисквалификация до двух лет, которая может быть сокращена до года в зависимости от степени вины спортсменки.

FINA потребовала литовскую пловчиху назвать причину пропуска допинг-тестов. Она отметила, что все три случая произошли по ее вине – она безответственно отнеслась к заполнению сведений о своем местонахождении в системе ADAMS.

22-летняя Мейлутите – чемпионка Лондона-2012 на дистанции 100 м брассом, на ее счету золото и два серебра чемпионатов мира, а также четыре награды ЧМ на короткой воде (2-2-0), ей принадлежит мировой рекорд на 100 м брассом (1.02,36).