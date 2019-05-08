Ср, 8.05.2019
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  • Фото: на шоссе Таллинн-Тарту вылетела в кювет легковушка со стройматериалами

Фото: на шоссе Таллинн-Тарту вылетела в кювет легковушка со стройматериалами

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Вчера, 7 мая, в 10:55 центр тревоги получил сообщение, что в Кясуконна на шоссе Таллинн-Тарту автомобиль Toyota Avens съехал в кювет.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Керстин Мересма рассказала, что в кювет съехал легковой автомобиль с прицепом, перевозивший строительные материалы.

Когда журналист Järva Teataja прибыл на место происшествия, вокруг машины суетились двое мужчин, которые отказались комментировать произошедшее.

Мересма отметила, что на месте аварии находились также полицейские и скорая помощь. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. По первоначальной оценке, никто серьезно не пострадал.

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