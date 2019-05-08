Фото: на шоссе Таллинн-Тарту вылетела в кювет легковушка со стройматериалами

Вчера, 7 мая, в 10:55 центр тревоги получил сообщение, что в Кясуконна на шоссе Таллинн-Тарту автомобиль Toyota Avens съехал в кювет.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Керстин Мересма рассказала, что в кювет съехал легковой автомобиль с прицепом, перевозивший строительные материалы.
Когда журналист Järva Teataja прибыл на место происшествия, вокруг машины суетились двое мужчин, которые отказались комментировать произошедшее.
Мересма отметила, что на месте аварии находились также полицейские и скорая помощь. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. По первоначальной оценке, никто серьезно не пострадал.