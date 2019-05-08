Фото: на шоссе Таллинн-Тарту вылетела в кювет легковушка со стройматериалами

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Керстин Мересма рассказала, что в кювет съехал легковой автомобиль с прицепом, перевозивший строительные материалы.

Когда журналист Järva Teataja прибыл на место происшествия, вокруг машины суетились двое мужчин, которые отказались комментировать произошедшее.