Ср, 8.05.2019
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  • Трогательная сцена: капитан "Атлетико" расплакался объявляя об уходе из клуба

Трогательная сцена: капитан "Атлетико" расплакался объявляя об уходе из клуба

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Diego Godin.

ФОТО: SERGIO PEREZ / REUTERS

Защитник «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба.

«Я ухожу из «Атлетико». Это мои последние дни здесь. Спасибо всем. Это была моя семья», – сказал Годин и заплакал.

«Год назад я отклонил предложение «Манчестер Юнайтед», потому что решил остаться в «Атлетико». Сейчас, спустя год, пришло время двигаться дальше», – добавил футболист.

Годин провел в «Атлетико» девять сезонов. За это время он выиграл 8 трофеев, включая победы в чемпионате Испании и Лиге Европы (дважды).

33-летний уругваец в ближайшие дни перейдет в «Интер». С зарплатой 6,75 млн евро в год он станет самым высокооплачиваемым игроком миланцев.

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