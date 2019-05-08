Трогательная сцена: капитан "Атлетико" расплакался объявляя об уходе из клуба

«Я ухожу из «Атлетико». Это мои последние дни здесь. Спасибо всем. Это была моя семья», – сказал Годин и заплакал.

«Год назад я отклонил предложение «Манчестер Юнайтед», потому что решил остаться в «Атлетико». Сейчас, спустя год, пришло время двигаться дальше», – добавил футболист.

Godín se va de Atlético Madrid.pic.twitter.com/GeZcA8y2CN — Guille Fernandez🇺🇾 (@GuilleZNK) May 7, 2019

Годин провел в «Атлетико» девять сезонов. За это время он выиграл 8 трофеев, включая победы в чемпионате Испании и Лиге Европы (дважды).