Ср, 8.05.2019
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В среду Таллинн посещают почти 4000 круизных туристов

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Круизный лайнер в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi / Eesti Meedia/Sccanpix Baltics

В среду Таллинн посещают до 3900 зарубежных туристов с двух круизных лайнеров.

В 8.30 к причалу в таллиннском порту Ванасадам прибыл круизный лайнер MSC Poesia, вмещающий до 2600 пассажиров. Судно  покинет Таллинн в 16 часов.

В 12 часов в Таллинн прибывает круизный лайнер Zenith с 1300 туристами на борту. В 18 часов лайнер уйдет из Таллинна.

В нынешнем сезоне в Таллинне ожидают 339 посещений круизных судов, которые доставят в общей сложности почти 600 000 интуристов. Сезон откроется 27 апреля, а последнее в этом году круизное судно посетит Эстонию 19 октября.

В прошлом году в Таллинне круизные суда посещали Таллинн в общей сложности 338 раз, доставившие в столицы рекордное количество интуристов — 635 000 человек.

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