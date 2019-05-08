В среду Таллинн посещают почти 4000 круизных туристов

В 8.30 к причалу в таллиннском порту Ванасадам прибыл круизный лайнер MSC Poesia, вмещающий до 2600 пассажиров. Судно покинет Таллинн в 16 часов.

В 12 часов в Таллинн прибывает круизный лайнер Zenith с 1300 туристами на борту. В 18 часов лайнер уйдет из Таллинна.

В нынешнем сезоне в Таллинне ожидают 339 посещений круизных судов, которые доставят в общей сложности почти 600 000 интуристов. Сезон откроется 27 апреля, а последнее в этом году круизное судно посетит Эстонию 19 октября.