Робот-юрист Юра бесплатно составит иск на алименты

Иск на алименты – это юридический документ, на основании которого можно востребовать от другого родителя необходимую для воспитания ребенка денежную помощь. Минимальные алименты на одного ребенка в Эстонской Республике составляют 270 евро в месяц, и ходатайствовать о них может родитель, растящий ребенка и заботящийся о нем.

В идеале родитель, живущий отдельно от ребенка, поддерживает его воспитание добровольно, но если от этой обязанности уклоняются, уплаты алиментов можно требовать по суду.

С декабря прошлого года можно оформлять требования по алиментам с помощью робота-юриста Юры, который составляет иск для представления в суд на основе ответов собеседника, причем, делает это совершенно бесплатно.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Ангелы Юргенсон бытует ошибочное мнение, что самыми большими неплательщиками алиментов, кто уклоняется от их уплаты, являются мужчины. «За два года мы помогли 4300 человек по темам семейного права, и большинству из них требовалась помощь именно в связи с алиментами. Наша практика не обязательно подтверждает, что только отцы уклоняются от обязанности платить алименты. В помощи нуждаются и отцы, и матери. При этом важно подчеркнуть, что алименты требует ребенок, а не родитель – родитель просто представляет ребенка», – добавила Юргенсон.

С помощью робота-юриста легко и просто составить как исковое заявление на алименты, так и заявление на обеспечение иска. Заявление на обеспечение иска позволяет получать досудебное прожиточное пособие сто евро в месяц на одного ребенка на протяжении до пяти месяцев. В случае заявления на обеспечение иска необходимо заплатить госпошлину в размере 50 евро.

Юра помогает составить иск и в случае, когда имя отца внесено в свидетельство о рождении, и если имя отца ребенка в свидетельстве о рождении не значится, и происхождение еще только предстоит установить.

Сегодня с помощью робота можно составить иск на востребование алиментов на сумму 270 евро в календарный месяц на одного ребенка. Если необходимо подавать иск на большую сумму, придется обращаться к юристу.