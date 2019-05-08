Потребительские цены продолжают расти

По сравнению с апрелем 2018 года товары стали дороже на 2,5%, а услуги - на 4,6%, сообщила в среду, 8 мая, пресс-служба ведомства.

Административно регулируемые цены на товары и услуги по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 3,7%, а нерегулируемые цены - на 3,1%.

Ведомство отмечает, что самое заметное влияние на индекс потребительских цен по сравнению с данными годичной давности в апреле оказало подорожание продуктов питания, которое обеспечило четверть от общего прироста. Также заметное влияние оказали увеличившиеся расходы на жилье и транспорт.

Еда и безалкогольные напитки стали дороже на 3,6%, алкоголь и табачные изделия - на 2%. Дизельное топливо подорожало на 6,9%, бензин - на 4,7%.