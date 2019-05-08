В Эстонии открывается новый завод, который обещает совершить революцию в области пивоварения

Исполнительный директор Tanker Яанис Таммела сказал, что новый завод и его дальнейшее расширение позволит компании увеличить объемы производства почти в десять раз в сравнении с прежними. «Первая пивоварня Tanker открылась в конце 2014 года, и уже в следующем году мы смогли удвоить производственную мощность. В скором времени в пивоварне стало тесно, и пришлось приступить к проектированию нового и более крупного завода, который позволил бы увеличить объемы производства», – рассказал он.

В качестве поставщика сырья для пивоварни выбрали немецкое семейное предприятие Kaspar Schulz с более чем 300-летней историей, новые и более вместительные резервуары поставлены эстонским предприятием Thorsteel, а линию розлива закупили у канадской фирмы Cask Global Canning. Последнее обстоятельство указывает и на следующее существенное изменение – компания Tanker начнет предлагать свою продукцию в алюминиевых банках.

По словам Таммела, алюминиевая банка обладает рядом преимуществ перед бутылкой. «Во-первых, пиво лучше сохраняется в банке, поскольку кислород и ультрафиолетовое излучение не могут воздействовать на содержимое емкости. Во-вторых, алюминиевая банка позволяет существенно сократить экологический след, поскольку металл, в отличие от стекла, почти на сто процентов является материалом вторичного использования и обладает гораздо меньшим весом при транспортировке. В ситуации, где более половины продукции предприятия уходит на экспорт, использование алюминиевых банок является единственно верным решением», – сказал он.

Новый завод сможет производить пиво в алюминиевых банках общим объемом примерно 400 гл в месяц, в то время как ранее открывшийся завод в Вайда позволяет производить от 160 до 190 гл пива в месяц. Последний продолжит свою работу, и помещения этого завода будут в дальнейшем использоваться для изготовления и хранения кислого пива, производство которого занимает много времени.