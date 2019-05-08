Семеро туристов погибли при сходе лавины в горах Алтая

Следователи в Республике Алтай устанавливают организаторов турпохода, во время которого под лавиной погибли семь человек, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону в среду.

"По поступившей информации о гибели туристов СУ СКР по Республике Алтай проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следователи намерены найти организатора восхождения, а также проверить соблюдение требований безопасности туристами", - отметили в пресс-центре.

Ориентировочно в 14:00 по местному времени группа спасателей вылетит на вертолете из Горно-Алтайска в Кош-Агаческий район для проведения поисковых работ. Известно, что туристы были зарегистрированы в МЧС.

Сотрудники МЧС задействуют собак и вертолеты для поиска тел попавших под лавину туристов в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

"Для осуществления поисковых работ в ближайшее время вылетает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 6 мая около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили.

Две девушки, выжившие после схода лавины в Республике Алтай, под которой погибли семь человек, не жалуются на самочувствие, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в отделе полиции по Кош-Агачскому району в среду.

"Девушки находятся у нас, дают объяснения. Их состояние - удовлетворительное, на самочувствие они не жалуются", - сказал сотрудник отдела.