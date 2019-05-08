Ср, 8.05.2019
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  • Автомобиль врезался в группу детсадовцев в Японии, двое детей погибли

Автомобиль врезался в группу детсадовцев в Японии, двое детей погибли

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В японском городе Оцу, префектура Сига, автомобиль врезался в толпу воспитанников детского сада, двое детей погибли, 13 госпитализированы.

ФОТО: JIJI PRESS / AFP

В японском городе Оцу, префектура Сига, автомобиль врезался в толпу воспитанников детского сада, двое детей погибли, 13 госпитализированы. Как сообщает NEWSru с со ссылкой на агентство Kyodo, погибли мальчик и девочка двух лет.

В японском городе Оцу, префектура Сига, автомобиль врезался в толпу воспитанников детского сада, двое детей погибли, 13 госпитализированы.

ФОТО: JIJI PRESS / AFP

По данным телеканала NHK, пострадали дети в возрасте двух и трех лет. Четверо из госпитализированных детей находятся в бессознательном состоянии. Кроме того, в больницу были доставлены двое воспитателей, которые гуляли с детьми.

По данным полиции, наезд автомобиля на толпу оказался случайным. На одном из городских перекрестков произошло ДТП с участием двух машин, одну из которых после столкновения отбросило в гуляющую рядом группу из детского сада. В момент инцидента они дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе. Женщины-водители обеих машин арестованы.

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