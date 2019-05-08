В Японии автомобиль врезался в группу детсадовцев, двое детей погибли

По данным телеканала NHK, пострадали дети в возрасте двух и трех лет. Четверо из госпитализированных детей находятся в бессознательном состоянии. Кроме того, в больницу были доставлены двое воспитателей, которые гуляли с детьми.
По данным полиции, наезд автомобиля на толпу оказался случайным. На одном из городских перекрестков произошло ДТП с участием двух машин, одну из которых после столкновения отбросило в гуляющую рядом группу из детского сада. В момент инцидента они дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе. Женщины-водители обеих машин арестованы.
[LO ÚLTIMO] coche que colisionó con otro vehículo impacta a una docena de niños y un maestro que esperaban cruzar una intersección en la ciudad de #Otsu en #Shiga. Dos menores habrían fallecido y otros se encuentran graves.#滋賀県 #交通事故 #accidente #noticiasnippon pic.twitter.com/cE3jilHv6U— NoticiasNippon🇯🇵 (@NoticiasNippon) 8 мая 2019 г.
滋賀県警察本部に入った連絡によりますと、午前10時すぎ、大津市大萱の交差点で、十数人の保育園の園児の列に車が突っ込んだということです。— NHKニュース (@nhk_news) 8 мая 2019 г.
けが人がいるという情報があり、警察や消防が現場の状況を調べています。https://t.co/UPhThk8Rxk#nhk_news pic.twitter.com/B9wPzhchWr