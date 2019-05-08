Samsung предупреждает об отмене предзаказов на складной Galaxy Fold

22 апреля компания Samsung объявила о задержке с выпуском складного смартфона Galaxy Fold в США и других регионах как минимум на месяц. Точный срок выпуска пока так и не был объявлен компанией. Зато Samsung начала рассылать оформившим предварительный заказ предупреждения о возможной отмене предзаказа.
В электронном письме говорится, что если пользователь не подтвердит свой заказ и если компания не начнет его поставку до 31 мая, то предзаказ будет автоматически отменен, пишет ixbt.com.
Ранее в сети появилась информация о том, что продажи смартфона начнутся не ранее второй половины 2019 года. Таким образом, Galaxy Fold может задержаться позднее своего главного конкурента — Huawei Mate X, который должен появиться в магазинах в июле.