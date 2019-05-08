Samsung предупреждает об отмене предзаказов на складной Galaxy Fold

22 апреля компания Samsung объявила о задержке с выпуском складного смартфона Galaxy Fold в США и других регионах как минимум на месяц. Точный срок выпуска пока так и не был объявлен компанией. Зато Samsung начала рассылать оформившим предварительный заказ предупреждения о возможной отмене предзаказа.