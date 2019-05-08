Пресса Британии: Трамп ищет помощи России в противостоянии с Китаем

Китай уже вскоре построит ледокол с атомным двигателем, который будет больше любого подобного российского судна.

Сейчас Арктика становится новым фронтом в политике США по отношению к Китаю. Военные стратеги Китая опасаются, что в случае конфликта с США Вашингтон заблокирует Малаккский пролив, через который проходит 80% импортируемой Китаем нефти.

Соответственно, интерес Пекина к Северному морскому пути не только коммерческий: это попытка обеспечить альтернативные пути доставки необходимых для страны материалов в случае конфликта.

Пока что Россия спокойно относится к арктическим амбициям Китая. Для России, остающейся под западными санкциями из-за аннексии Крыма, вполне логично сотрудничать с Китаем в развитии сжиженного газа в Арктике.

Но в долгосрочной перспективе Москва будет встревожена ролью Китая в регионе.

Госсекретарь Майк Помпео приехал на север Финляндии для того, чтобы улучшить отношения с Москвой, пишет Роджер Бойес.

Для того, чтобы избежать прямого столкновения в Венесуэле, Вашингтону необходимо наладить отношения с Москвой. Для того, чтобы уменьшить растущее влияние Ирана в Сирии, США необходимо, чтобы именно Москва, а не Тегеран, была бы основным союзником сирийского президента Башара Асада.

Более того, как в Арктике, так и в других регионах мира, Вашингтон заинтересован в том, чтобы Россия вновь смотрела на Запад, и не стала бы младшим партнером Пекина.

Пока планета нагревается, начинается новая холодная война, и Америке нужны все возможные союзники, пишет Роджер Бойес в Times.

Центральноазиатская дружба

Financial Times пишет, что страны Центральной Азии обсуждают возможность введения так называемой «шелковой визы» для иностранных туристов.

Еще недавно, отмечает газета, они устанавливали минные поля на совместных границах, а сейчас рассматривают создание безвизового пространства «как в Европе».

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил: «Некоторые элементы схожи с европейской моделью, это может увеличить поток туристов в регион. Мы поддерживаем предложение о единой визе».

После нескольких десятилетий взаимного недоверия и даже отказа торговать друг с другом, за последние два года страны Центральной Азии приступили к небывалому сотрудничеству.

Идея более тесной региональной интеграции подстегивается тем, что перед этими странами стоит необходимость разрешить общие проблемы, начиная с вопросов безопасности. Страны находятся неподалеку от Афганистана, в регионе существует угроза терроризма. Также важны вопросы экологии, например, доступ к питьевой воде.

Более близкое сотрудничество также может помочь этим странам в своих отношениях с крупными державами, проявляющими интерес к региону. Китай, например, развивает свою программу «Один пояс, один путь», что непосредственно затрагивает страны Центральной Азии. Москва по-прежнему пытается остаться гегемоном в этом регионе.

Тем временем, США сотрудничают с Узбекистаном в военных вопросах, а Европейский банк реконструкции и развития финансирует инфраструктурные проекты по всему региону. Но, тот факт, что весь регион отрезан от моря и у него нет простых путей связи с такими важными рынками как Китай или Индия, ограничивает возможности его развития, отмечает газета.

«Отправить контейнер из Польши в Шанхай - быстрее, чем из одной страны Центральной Азии в другую», - цитирует Financial Times Лилию Бурунчук из Всемирного банка.

Что ждет сына Меган и Гарри

Все газеты пишут много и подробно о рождении сына герцогини и герцога Сассекских Меган и Гарри. Guardian публикует статью на эту тему своего обозревателя Сюзан Мур, в которой она подчеркивает, что британцы - странный народ.

Мы считаем себя современным обществом, пишет Мур, потому что мужчина, занимающий шестое место в списке наследников престола, женился на женщине смешанных кровей. И мы тут же хотим знать все гинекологические подробности ее беременности и родов.

Принц Гарри выглядит так же, как и любой другой отец новорожденного ребенка, так же, как и все другие отцы. За несколькими исключениями. Не стоит также забывать, что к Меган, жене принца Гарри, по-прежнему относятся по-разному. Ее стремление держать нацию в курсе своей беременности и демонстрировать свой живот на публике считалось многими нарушением традиций королевской семьи.

Но мы не должны забывать, пишет Сюзан Мур, что функция женщин в королевской семье - рожать детей. Это их главная роль, а это значит, что их репродуктивная система будет подробно обсуждаться совершенно чужими им людьми в СМИ, заявляющими при этом, что они стопроцентные монархисты.

Дебаты о том, какие именно аспекты жизни членов королевской семьи - их личное дело, а какие должны быть публичными, никуда не денутся.

Неудивительно, что более молодые члены семьи хотят делать многое по-новому, но это как бы игра, в которой мы делаем вид, что они ничем от нас остальных не отличаются. Мы можем делать такой вид. Они тоже. Но ведь это же неправда?

Этот мальчик родился в семье, которая обеспечит ему жизнь, совершенно отличающуюся от нашей, нормальной, пишет Сюзан Мур в Guardian.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com.