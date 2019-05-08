Ср, 8.05.2019
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  • Пресса Британии: Трамп ищет помощи России в противостоянии с Китаем

Пресса Британии: Трамп ищет помощи России в противостоянии с Китаем

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Дональд Трамп.

ФОТО: Drew Angerer / AFP

В обзоре британской прессы 8 мая:

Трамп и китайские амбиции

Times публикует статью своего обозревателя Роджера Бойеса о том, что президент США Дональд Трамп ищет российской помощи в противостоянии с амбициями Китая в Арктике.

Автор статьи напоминает, что госсекретарь США Майк Помпео выступил с речью на севере Финляндии, в которой он сказал, что постепенное потепление Ледовитого океана позволит открыть новые торговые пути - несмотря на то, что администрация Трампа отрицает сам факт изменения климата.

Но, пишет Бойес, власти США правы, отмечая перемены на Дальнем Севере. Серьезные державы теперь заинтересованы тем, что происходит в Арктике, так как они понимают, что ресурсы региона станут более доступными. Ледовое покрытие океана сокращается.

Россия считает свое северное побережье стратегически важным. Но администрация президента Трампа обеспокоена тем, что Китай сейчас называет себя «близарктической державой».

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