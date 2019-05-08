Новым председателем правления Таллиннского аэропорта станет Рийво Тувике

Новым руководителем предприятия Tallinna Lennujaam (Таллиннский аэропорт) совет компании выбрал Рийво Тувике, который ранее работал директором по международным отношениям фирмы Luminor Liising. Тувике приступит к работе 1 июня.
"Совет предприятия предложил выдвинуть Рийво Тувике на пост председателя правления Таллиннского аэропорта, поскольку его взгляды на развитие аэропорт совпали с позициями совета и собственника", - сообщил в пресс-релизе председатель совета Tallinna Lennujaam Мяртен Вайкмаа.
Бывший руководитель Tallinna Lennujaam Пирет Мюрк-Дюбуа покинула должность 12 апреля и приступила к работе в составе правления судовой компании AS Tallink Grupр.