Ср, 8.05.2019
Начатая в отношении Марти Куузика охота на ведьм – новый ориентир в эстонской политической борьбе. Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Новым председателем правления Таллиннского аэропорта станет Рийво Тувике

Новым председателем правления Таллиннского аэропорта станет Рийво Тувике

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Kristian Kruuser

Новым руководителем предприятия Tallinna Lennujaam (Таллиннский аэропорт) совет компании выбрал Рийво Тувике, который ранее работал директором по международным отношениям фирмы Luminor Liising. Тувике приступит к работе 1 июня.

"Совет предприятия предложил выдвинуть Рийво Тувике на пост председателя правления Таллиннского аэропорта, поскольку его взгляды на развитие аэропорт совпали с позициями совета и собственника", - сообщил в пресс-релизе председатель совета Tallinna Lennujaam Мяртен Вайкмаа.

Рийво Тувике.

ФОТО: Tallinna Lennujaam

Бывший руководитель Tallinna Lennujaam Пирет Мюрк-Дюбуа покинула должность 12 апреля и приступила к работе в составе правления судовой компании AS Tallink Grupр.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ