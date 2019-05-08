Новым председателем правления Таллиннского аэропорта станет Рийво Тувике

"Совет предприятия предложил выдвинуть Рийво Тувике на пост председателя правления Таллиннского аэропорта, поскольку его взгляды на развитие аэропорт совпали с позициями совета и собственника", - сообщил в пресс-релизе председатель совета Tallinna Lennujaam Мяртен Вайкмаа.