Рынок недвижимости в апреле: рост цен покупателей не испугал

В апреле на портале KV.EE было выставлено на продажу 7269 квартир в Харьюмаа по средней цене квадратного метра 2127 евро. По сравнению с апрелем прошлого года количество продающихся квартир сократилось на два процента, а цена выросла на пять процентов, передает Kodustiil.
Подавляющее большинство предложений в Харьюмаа, а именно 6312 квартир, или 86 процентов от общего количества, были расположены в Таллинне. Их стало больше чем на 1% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена квадратного метра квартир в Таллинне в апреле составила 2231 евро. Во всех других самоуправлениях Харьюмаа, кроме Таллинна, средняя цена квадратного метра предложенных на продажу квартир ниже 2000 евро.
Самые дешевые предложения - в Локса, Палдиски и Вазалемма, где цена квадратного метра квартирной собственности составляет 400-500 евро. Это амортизированное жилье в районах, где спрос, мягко говоря, весьма скромный.
В целом, мы видим, что собственники квартир в большинстве самоуправлений Харьюмаа хотят получить за свое имущество больше, чем в прошлом году. За ростом цен стоит по большей мере позитивная экономическая обстановка, которая дает все большему числу людей возможность улучшить свои жилищные условия. Повышение цен умеренное, что означает, что средняя цена не отпугивает потенциальных покупателей жилья, и решение о покупке может быть спокойно взвешено.