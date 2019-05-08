Рынок недвижимости в апреле: рост цен покупателей не испугал

Подавляющее большинство предложений в Харьюмаа, а именно 6312 квартир, или 86 процентов от общего количества, были расположены в Таллинне. Их стало больше чем на 1% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена квадратного метра квартир в Таллинне в апреле составила 2231 евро. Во всех других самоуправлениях Харьюмаа, кроме Таллинна, средняя цена квадратного метра предложенных на продажу квартир ниже 2000 евро.

Самые дешевые предложения - в Локса, Палдиски и Вазалемма, где цена квадратного метра квартирной собственности составляет 400-500 евро. Это амортизированное жилье в районах, где спрос, мягко говоря, весьма скромный.