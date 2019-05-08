Это должен знать каждый: водителей предупреждают об опасности на дорогах Эстонии

«Сообщение "Активный период передвижения диких животных" отображается на электронных инфотабло в Лаагри, Канама, Мярьямаа и в Сауга - на всех табло между Таллинном и Пярну, - пояснил заведующий службой окружающей среды Департамента шоссейных дорог Виллу Люкк. - В весенний период (с начала мая до Иванова дня) мы показываем это сообщение от заката до шести утра».

По его словам, такие же предупреждения планируется сделать и осенью, когда животные очень активно передвигаются из-за периода гона у крупных копытных и из-за начала сезона охоты.

Весной животные чаще выбегают на дороги и риск того, что они могут попасть под машину, выше. Чтобы этого избежать, предупреждение на электронных табло отображается в то время суток, когда животные передвигаются особенно активно и вероятность столкновения с ними выше обычного. Электронное предупреждение отображается на участках дороги, где, по данным дежурного телефона окружающей среды 1313, чаще всего происходят несчастные случаи. Необходимо быть внимательными и на всех других дорогах и на участках, где установлены знаки, предупреждающие о диких животных.

«Предупреждение на инфотабло - это современное средство предосторожности, чтобы избежать столкновений с дикими животными. Они своевременно дают знак водителям на участках, где с большой долей вероятности могут пересекать дорогу дикие животные, - прокомментировал исполнительный директор Эстонского общества охотников Тынис Кортс. - Надеемся, что сообщения на инфотабло помогут снизить и количество ДТП».

Ущерб в тысячи евро

«Каждую весну стоит напоминать водителям, что на загородных дорогах следует следить и за обочинами, поскольку активность животных повышается. Наша статистика демонстрирует, что чаще всего перед машинами оказываются проворные косули», - пояснил руководитель группы страхования автомобилей PZU Яанус Танне. По данным PZU за последний год примерно 60-70% всех аварий с участием диких животных были связаны с косулями.

Наиболее серьезные происшествия в PZU в апреле были связаны именно с наездом на косуль. Например, в одном случае косуля выбежала на дорогу перед автомобилем Škoda Superb, ремонт передней части которого стоил более 5600 евро, а во втором случае в аварию попал внедорожник BMW X5, стоимость ремонта которого превысила 6600 евро. Помимо косуль на дороге перед машинами оказываются кабаны, лоси и зайцы. Также имел место случай, когда под машину попал внезапно взлетевший с обочины аист.

По словам Танне, к предупреждающим о животных на дороге знакам следует относиться серьезно и ограничивать скорость – особенно в сумерках и на узких дорогах с плохой видимостью. Кроме того, избежать несчастного случая помогут следующие элементарные советы: