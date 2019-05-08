Реально? Многоквартирный сорокаэтажный небоскреб построят... из дерева!

Дерево как строительный материал для возведения жилых домов сейчас в моде, рассказывает портал Kodustiil. Однако планы некоторых девелоперов просто шокируют!
Например, предприниматель Питер Басби планирует построить в Ванкувере, Канада, сорокаэтажный деревянный дом.
Такого высокого жилого деревянного дома не строил еще никто, отсюда у проекта множество проблем. Например, начнем с того, что максимальная допустимая высота жилого дома из дерева - 18 этажей.
Однако Басби уверен, что ему удастся доказать, что его 40-этажному дому не страшны пожары. По крайней мере, сам он в этом убежден.
Скептики говорят, что исходя из сегодняшних нормативов и регулирующих актов, должно пройти немало лет, прежде чем будет получено разрешение на строительство такого дома.
Сам Басби не поддается влиянию скептиков. Он говорит: если ему действительно не дадут разрешение на строительство небоскреба, то вместо 40-этажного дома он построит целую кучу пятиэтажных домов. Но все равно из дерева.