Ср, 8.05.2019
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  • Реально? Многоквартирный сорокаэтажный небоскреб построят... из дерева!

Реально? Многоквартирный сорокаэтажный небоскреб построят... из дерева!

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ФОТО: treehugger.com

Дерево как строительный материал для возведения жилых домов сейчас в моде, рассказывает портал Kodustiil. Однако планы некоторых девелоперов просто шокируют!

Например, предприниматель Питер Басби планирует построить в Ванкувере, Канада, сорокаэтажный деревянный дом. 

Такого высокого жилого деревянного дома не строил еще никто, отсюда у проекта множество проблем. Например, начнем с того, что максимальная допустимая высота жилого дома из дерева - 18 этажей. 

ФОТО: treehugger.com

Однако Басби уверен, что ему удастся доказать, что его 40-этажному дому не страшны пожары. По крайней мере, сам он в этом убежден. 

Скептики говорят, что исходя из сегодняшних нормативов и регулирующих актов, должно пройти немало лет, прежде чем будет получено разрешение на строительство такого дома. 

Сам Басби не поддается влиянию скептиков. Он говорит: если ему действительно не дадут разрешение на строительство небоскреба, то вместо 40-этажного дома он построит целую кучу пятиэтажных домов. Но все равно из дерева. 

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