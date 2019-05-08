Действовал с особой жестокостью: в Ида-Вирумаа начался суд над предполагаемым убийцей-поджигателем

Вируская окружная прокуратура подозревает 30-летнего Дениса Назарова в убийстве двух мужчин особо мучительным и жестоким, а также общеопасным способом и в разрушении чужого имущества.

Согласно обвинению, в ночь на 11 января прошлого года в квартире на улице Ааса в Кивиыли Назаров участвовал в совместном распитии алкоголя. Из-за произошедшего конфликта Назаров вылил бутылку воспламеняющейся жидкости на 62-летнего мужчину. Затем подсудимый вытащил из кармана зажигалку и поджег облитого мужчину, в квартире начался пожар, в результате которого мучительным образом заживо сгорел 62-летний мужчина и погиб 55-летний мужчина.

После этого виновный покинул квартиру, не вызвав спасателей.

Дым и угарный газ из горевшей квартиры распространился на лестничную клетку, а оттуда в другие квартиры, подвергнув жизнь и здоровье людей, которые в это время находились в подъезде и в расположенных там квартирах.

Поджогом принадлежащей волостной управе Люганузе квартиры Назаров нанес волостной управе ущерб на сумму свыше 20 000 евро.

Прокуратура обвиняет Назарова наряду с убийством также и в поджоге чужого имущества, обусловившем опасность жизни и здоровью людей.

Следствие установило, что 6 мая 2016 года Назаров поджег квартиру в доме по улице Калеви в Кивиыли, в результате чего владелец квартиры получил отравление угарным газом, ему потребовалась медицинская помощь. Этот поджог Назарова также представлял опасность и для жителей квартир этого подъезда.

23 июля того же года Назаров в пьяном виде поджег и собственную квартиру в социальном доме в Кивиыли, обусловив опасность жизни и здоровью соседей.