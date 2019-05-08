Стоунхендж. ФОТО: Ben Birchall / PA Wire/PA Images

Фрагмент Стоунхенджа вернулся на свое место через 60 лет после того, как его забрали при раскопках. В последнее время он находился в США.

Небольшой кусочек загадочного сооружения вернул 89-летний англичанин Роберт Филлипс, участвовавший в раскопках.

В 1958 году археологи занимались подъемом камней, входящих в состав кромлеха - двух вертикальных и одного горизонтального. В ходе работ в вертикальных камнях нашли трещины. Чтобы укрепить их, камни просверлили и вставили в них металлические стержни. Работы замаскировали небольшими фрагментами, сделанными из сарсеновых фрагментов (песчаника), найденных при раскопках.

При сверлении рабочие извлекли три однометровых стержня из камня, один из которых взял себе Филлипс, работавший тогда на компанию Van Moppes. Она занималась огранкой алмазов и помогала укреплять гигантские камни сооружения.

Местонахождение этого каменного фрагмента до настоящего времени не было известно.

В течение 60 лет Филлипс, ныне пенсионер в штате Флорида, США, хранил у себя кусочек Стоунхенджа. Сначала он лежал в пластиковой трубке в его офисе в Бейзингстоке [город на северо-востоке графства Гэмпшир, Англия - Би-би-си], а затем висел у него дома в США на стене.

Британская государственная комиссия по историческим зданиям и памятникам English Heritage, управляющая Стоунхенджем, надеется, что этот образец может помочь установить происхождение камней загадочного сооружения.

Археологи проанализируют химический состав стержня.

Хотя образец камня был возвращен в мае прошлого года, в English Heritage сказали, что до сих пор не заявляли о находке, поскольку сначала необходимо было понять ее значение.