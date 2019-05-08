Ср, 8.05.2019
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  • Фото: машина превратилась в груду металла из-за невнимательности водителя

Фото: машина превратилась в груду металла из-за невнимательности водителя

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ДТП на улице Выру.

ФОТО: Lugeja foto

Сегодня в 10 утра в полицию поступило сообщение, что в Тарту на улице Выру произошло ДТП: столкнулись автомобили Dacia и Ford, пишет Tartu Postimees.

Полиция установила, что оба водителя были трезвы, у них есть водительские права.

По словам участников ДТП, авария произошла из-за невнимательности: водитель Ford не заметил Dacia и врезался ей в бок.

ДТП на улице Выру.

ФОТО: Lugeja foto

В результате аварии никто не пострадал, движение на месте ДТП какое-то время было нарушено. Аварийные автомобили отбуксировали с места аварии. Водители пришли к соглашению, и дальнейшим разрешением ситуации будет заниматься страховое общество.

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