Фото: машина превратилась в груду металла из-за невнимательности водителя

Сегодня в 10 утра в полицию поступило сообщение, что в Тарту на улице Выру произошло ДТП: столкнулись автомобили Dacia и Ford, пишет Tartu Postimees.
Полиция установила, что оба водителя были трезвы, у них есть водительские права.
По словам участников ДТП, авария произошла из-за невнимательности: водитель Ford не заметил Dacia и врезался ей в бок.
В результате аварии никто не пострадал, движение на месте ДТП какое-то время было нарушено. Аварийные автомобили отбуксировали с места аварии. Водители пришли к соглашению, и дальнейшим разрешением ситуации будет заниматься страховое общество.