Фото: совершенно необычная даже для Каламая квартира

В модном Каламая в продажу поступила крайне необычная даже для этого хипстерского района квартира, пишет портал Kodustiil.
В той части Каламая, которая находится недалеко от Старого города и порта, продается большая двухкомнатная квартира с особенным дизайном. Квартира полностью реновирована и меблирована. Цена уже содержит стильную мебель с техникой и с предметами декора, а также парковочное место в огороженном дворе.
Планировка квартиры удачная : окна выходят на обе стороны дома. В гостиной иоткрытой кухне окна и балкон выходят на запад. В сторону Старого города смотрит окно спальни. Между ними - ванная и туалет. Особого внимания заслуживает прихожая - настоящая визитная карточка этой квартиры.
Предметы декора продуманы до мелочей и с особым вкусом и заботой изготовлены лучшими дизайнерами по индивидуальному заказу. Впечатляют набор кухонной мебели, массивная раздвижная стена в спальне, настенное крепление для телевизора на металлическом каркасе.
Также по индивидуальному заказу изготовлен диван в гостиной и особенно широкая кровать в спальне. Ванная своеобразно отделана мелкой галькой. В гостиной - дровяной камин.
Больше информации содержится на странице портала недвижимости KV.EE.