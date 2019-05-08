Фото: совершенно необычная даже для Каламая квартира

В той части Каламая, которая находится недалеко от Старого города и порта, продается большая двухкомнатная квартира с особенным дизайном. Квартира полностью реновирована и меблирована. Цена уже содержит стильную мебель с техникой и с предметами декора, а также парковочное место в огороженном дворе.

ФОТО: KV.EE

Планировка квартиры удачная : окна выходят на обе стороны дома. В гостиной иоткрытой кухне окна и балкон выходят на запад. В сторону Старого города смотрит окно спальни. Между ними - ванная и туалет. Особого внимания заслуживает прихожая - настоящая визитная карточка этой квартиры.

ФОТО: KV.EE

Предметы декора продуманы до мелочей и с особым вкусом и заботой изготовлены лучшими дизайнерами по индивидуальному заказу. Впечатляют набор кухонной мебели, массивная раздвижная стена в спальне, настенное крепление для телевизора на металлическом каркасе.

ФОТО: KV.EE

Также по индивидуальному заказу изготовлен диван в гостиной и особенно широкая кровать в спальне. Ванная своеобразно отделана мелкой галькой. В гостиной - дровяной камин.

ФОТО: KV.EE