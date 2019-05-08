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Сборная России везет в Словакию сильнейший состав десятилетия

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Евгений Малкин собрался за третьим золотом чемпионата мира

ФОТО: DAVID W CERNY / REUTERS

Штаб сборной России назвал состав на чемпионат мира-2019 в Братиславе, передает "Спорт-Экспресс".

Состав сборной России выглядит следующим образом. Приезд кого-либо еще из-за океана невозможен либо из-за отсутствия действующих контрактов (Сергей Бобровский, Артемий Панарин), либо из-за усталости игрока (Александр Радулов).

вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

защитник: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев;

нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.

Сейчас в ростере 27 игроков, окончательная заявка из 25 человек будет названа в Братиславе. Первый матч сборная России проведет 10 мая с норвежцами.

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