Сборная России везет в Словакию сильнейший состав десятилетия

Состав сборной России выглядит следующим образом. Приезд кого-либо еще из-за океана невозможен либо из-за отсутствия действующих контрактов (Сергей Бобровский, Артемий Панарин), либо из-за усталости игрока (Александр Радулов).
вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;
защитник: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев;
нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.
Сейчас в ростере 27 игроков, окончательная заявка из 25 человек будет названа в Братиславе. Первый матч сборная России проведет 10 мая с норвежцами.