Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Как свидетельствует содержание переговоров, пилот Денис Евдокимов оценил повреждения, полученные после удара молнии в воздушное судно, как серьезные, но не критические, передает NEWSru.

После потери связи экипаж передал диспетчерам сигнал Pan-Pan о поломке. Он означает, что лайнер подвержен конкретной угрозе, но немедленная помощь не требуется. В противном случае летчик подал бы сигнал Mayday.

До самой посадки ситуация была штатной. Экипаж лишь один раз сообщил, что не готов к приземлению, и сделал еще один круг, прежде чем попытаться сесть. Далее диспетчер, работавший с экипажем на подходе к аэропорту, передал сопровождение своим коллегам, и пилот сообщил, что не может посадить самолет с первого раза.

В результате дальнейших переговоров с диспетчером пилот, получив все необходимые указания, начал сажать самолет. Последней в записи стала фраза диспетчера «Аварийные службы на полосы».

Спустя несколько секунд после первого касания с землей самолет, дважды подпрыгнув на полосе, загорелся. По некоторым данным, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что рассматривают различные версии катастрофы, унесшей жизни 41 человека. Среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Подозрения в адрес пилотов связаны с их действиями при посадке.

Эксперты сходятся во мнении, что катастрофа, скорее всего, произошла из-за ошибок экипажа Superjet. Первой из них было само решение летчиков лететь через грозовой фронт.

Затем, попав в сложную, но не катастрофическую ситуацию с отключением автоматики, пилоты, по мнению авиаэкспертов, поторопились приземлиться вместо того, чтобы продержаться несколько часов в воздухе и выжечь лишний керосин. Кроме того, в процессе приземления члены экипажа продемонстрировали слабую пилотажную подготовку, не сумев правильно зайти на посадку в ручном режиме.

Помимо этого, следователи установили, что уже после аварийной посадки лайнера пилоты забыли заглушить двигатели, а также открыли боковое окно в кабине, обеспечив приток кислорода в салон самолета. Эти действия могли способствовать быстрому распространению огня.

Вице-президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Игорь Виноградов сообщил, что при испытаниях SSJ проверялся на удары молниями. По их результатам было установлено, что молнии не приводят к возгораниям на воздушном судне и потере его управления.