Ср, 8.05.2019
Вы можете себе представить, чтобы какой-то министр в порыве критики назвал бы нашего предыдущего президента эмоционально разгоряченным мужчиной? Анна Пыльд

В Италии выставили на продажу сотни домов по одному евро

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Сицилия. Иллюстративное фото.

ФОТО: / Riccardo Lombardo

На юге Сицилии, в городе Муссомели, местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Будущим владельцам выдвинуто условие: в течение года они обязаны сделать капитальный ремонт в купленном доме, который обойдется им примерно в 95 евро за квадратный метр, пишет издание. В противном случае собственник потеряет внесенный гарантийный депозит в размере около семи тысяч евро.

Городские власти заявили, что готовы предоставить помощь архитекторов и инженеров. Ожидается, что в ближайшее время появится еще 400 предложений.

Подобные акции стали популярными в Италии. Так, в январе власти итальянского муниципалитета Самбука-ди-Сицилия объявили распродажу домов за один евро. На продажу были выставлены десятки исторических объектов с целью привлечь в город, страдающий от депопуляции, новых жителей и улучшить его облик. Покупателей обязали отремонтировать дома в течение трех лет, потратив на работы не менее 15 тысяч евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ