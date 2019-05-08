В Италии выставили на продажу сотни домов по одному евро

Будущим владельцам выдвинуто условие: в течение года они обязаны сделать капитальный ремонт в купленном доме, который обойдется им примерно в 95 евро за квадратный метр, пишет издание. В противном случае собственник потеряет внесенный гарантийный депозит в размере около семи тысяч евро.

Городские власти заявили, что готовы предоставить помощь архитекторов и инженеров. Ожидается, что в ближайшее время появится еще 400 предложений.