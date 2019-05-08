В Италии выставили на продажу сотни домов по одному евро

На юге Сицилии, в городе Муссомели, местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
Будущим владельцам выдвинуто условие: в течение года они обязаны сделать капитальный ремонт в купленном доме, который обойдется им примерно в 95 евро за квадратный метр, пишет издание. В противном случае собственник потеряет внесенный гарантийный депозит в размере около семи тысяч евро.
Городские власти заявили, что готовы предоставить помощь архитекторов и инженеров. Ожидается, что в ближайшее время появится еще 400 предложений.
Подобные акции стали популярными в Италии. Так, в январе власти итальянского муниципалитета Самбука-ди-Сицилия объявили распродажу домов за один евро. На продажу были выставлены десятки исторических объектов с целью привлечь в город, страдающий от депопуляции, новых жителей и улучшить его облик. Покупателей обязали отремонтировать дома в течение трех лет, потратив на работы не менее 15 тысяч евро.