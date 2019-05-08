В Шереметьево вылет SSJ-100 в Ригу задержали из-за запаха горелой проводки

По данным «Пятого канала», речь шла о рейсе SU 2118, который должен был отправиться в латвийскую столицу 7 мая в 22:55. По сведениям телеканала, специалисты проверили воздушное судно и не обнаружили неисправностей.

Как рассказал каналу «Москва 24» один из пассажиров, уже перед самым взлетом к лайнеру подогнали пожарные машины. При этом сами пассажиры ничего подозрительного в салоне не заметили. Всех находившихся на борту вывели из самолета и вернули в аэропорт, через два часа они отправились другим лайнером Superjet.

На сайте аэропорта указано, что борт вылетел в 1:24 и прибыл в Ригу с опозданием на два часа в 02:47 вместо запланированных 00:45 по местному времени. Официального подтверждения информации СМИ на данный момент нет.

На сайте Change.org продолжается сбор подписей под петицией с требованием полностью прекратить эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100 в России после крушения 5 мая. Автор инициативы Елена Кузнецова указала, что за последний год произошло как минимум восемь инцидентов с участием этих самолетов. На момент написания заметки петицию подписали более 165 тысяч человек.

Катастрофа 5 мая в Шереметьево стала второй с человеческими жертвами в истории самолетов данного типа, тогда как в небольшие аварии SSJ-100 за последние восемь лет попадал гораздо чаще. В "Росавиации" сообщили, что вводить ограничения на полеты SSJ-100 пока не планируют. По требованию премьер-министра Дмитрия Медведева создана государственная комиссия, которая также будет проводить расследование по факту случившегося.