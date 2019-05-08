Циципас на русском языке выразил соболезнования родным погибших в Шереметьево

Ценность человеческой жизни намного важнее моих побед, которые еще вчера казались мне такими важными .... до слез жаль погибших в страшной трагедии SU 1492, сочувствую всем, кого коснулось это горе.

Кроме Циципаса свои соболезнования направил и экс-первая ракетка мира Борис Беккер: «Моё сердце с 41 человеком, которые погибли в авиакатастрофе в Москве. Я часто летаю, и мне крайне важна безопасность полётов», — написал Беккер в «Твиттере».