Циципас на русском языке выразил соболезнования родным погибших в Шереметьево

Девятая ракетка мира грек Стефанос Циципас выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в аэропорту Шереметьево, передает championat.com.
В результате пожара, случившегося после приземления самолёта Sukhoi Superjet 100, погиб 41 человек.
Ценность человеческой жизни намного важнее моих побед, которые еще вчера казались мне такими важными .... до слез жаль погибших в страшной трагедии SU 1492, сочувствую всем, кого коснулось это горе.— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) May 7, 2019
Кроме Циципаса свои соболезнования направил и экс-первая ракетка мира Борис Беккер: «Моё сердце с 41 человеком, которые погибли в авиакатастрофе в Москве. Я часто летаю, и мне крайне важна безопасность полётов», — написал Беккер в «Твиттере».