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Циципас на русском языке выразил соболезнования родным погибших в Шереметьево

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Stefanos Tsitsipas of Greece returns the ball to Mikhail Kukushkin of Kazakhstan during their final match at the Open 13 Provence tennis tournament in Marseille, southern France, Sunday Feb.24, 2019.(AP Photo/Claude Paris)

ФОТО: Claude Paris / AP

Девятая ракетка мира грек Стефанос Циципас выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в аэропорту Шереметьево, передает championat.com.

В результате пожара, случившегося после приземления самолёта Sukhoi Superjet 100, погиб 41 человек.

Кроме Циципаса свои соболезнования направил и экс-первая ракетка мира Борис Беккер: «Моё сердце с 41 человеком, которые погибли в авиакатастрофе в Москве. Я часто летаю, и мне крайне важна безопасность полётов», — написал Беккер в «Твиттере».

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