Внука, пообещавшего окатить бабушку кипятком, отправили за решетку

«В начале января пьяный 31-летний Пеэтер (имя изменено для защиты приватности потерпевшей) пообещал окатить кипятком свою 76-летнюю бабушку, а также разбил ее мобильный телефон. Подозреваемого задержали, а через два дня суд признал его вину и приговорил к пяти месяцам реального заключения. Также для него введен запрет на приближение на год», - сообщила прокуратура в социальной сети. Ранее Пеэтер уже наказывался в уголовном порядке за насилие в отношении родственников. В ноябре прошлого года он вышел на свободу.