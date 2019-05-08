Внука, пообещавшего окатить бабушку кипятком, отправили за решетку

Прокуратура продолжает обсуждать тему домашнего насилия и приводит в социальных сетях очередной ужасающий случай, пишет Postimees.
«В начале января пьяный 31-летний Пеэтер (имя изменено для защиты приватности потерпевшей) пообещал окатить кипятком свою 76-летнюю бабушку, а также разбил ее мобильный телефон. Подозреваемого задержали, а через два дня суд признал его вину и приговорил к пяти месяцам реального заключения. Также для него введен запрет на приближение на год», - сообщила прокуратура в социальной сети. Ранее Пеэтер уже наказывался в уголовном порядке за насилие в отношении родственников. В ноябре прошлого года он вышел на свободу.
«Насилие в близких отношениях происходит не только между нынешними и прежними супругами, но и в отношении других членов семьи – матери-отцы, сестры-братья, дети. Ключевым словом тут является – замечать. Если вы видите, что человек начал вести себя иначе, стоит поинтересоваться причинами изменений. Именно благодаря тому, что друзья, родственники и соседи замечают и заботятся, многие случаи насилия были разрешены», - напомнила прокуратура в FB.