Фото: фургон со спящим водителем отклонился на обочину и врезался в гараж частного дома

Около 11:00 полиция получила сообщение о произошедшем в деревне Выле ДТП, где 23-летний водитель фургона отклонился на обочину и врезался в гараж частного дома. Мужчина признал, что заснул за рулем. Полиция установила, что он был трезв, передает Virumaa Teataja .

Оставшийся без гаража владелец частного дома рассказал, что вышел на улицу в тот момент, когда раздался невероятный грохот, а в воздухе залетала пыль. «Жена и ее мать, которая гостит у нас, как раз находилась в гараже», - описал произошедшее потерпевший. По данным Virumaa Teataja, жена не пострадала, а вот ее матери потребовалась медицинская помощь.