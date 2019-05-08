Ср, 8.05.2019
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  • Фото: фургон со спящим водителем отклонился на обочину и врезался в гараж частного дома

Фото: фургон со спящим водителем отклонился на обочину и врезался в гараж частного дома

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Уничтоженный гараж.

ФОТО: Vladislav Musakko

Сегодня, 8 мая, около полудня на шоссе Хальяла-Вызу в деревне Выле произошла авария: двигавшийся со стороны Вызу фургон съехал с дороги и на полной скорости врезался в гараж.

Авария в деревне Выле.

ФОТО: Vladislav Musakko

Около 11:00 полиция получила сообщение о произошедшем в деревне Выле ДТП, где 23-летний водитель фургона отклонился на обочину и врезался в гараж частного дома. Мужчина признал, что заснул за рулем. Полиция установила, что он был трезв, передает Virumaa Teataja.

Аварийный фургон

ФОТО: Vladislav Musakko

Оставшийся без гаража владелец частного дома рассказал, что вышел на улицу в тот момент, когда раздался невероятный грохот, а в воздухе залетала пыль. «Жена и ее мать, которая гостит у нас, как раз находилась в гараже», - описал произошедшее потерпевший. По данным Virumaa Teataja, жена не пострадала, а вот ее матери потребовалась медицинская помощь.

Авария в деревне Выле уничтожила гараж.

ФОТО: Vladislav Musakko

Скорая помощь доставила в больницу водителя фургона и двух женщин.

Спасатели у разрушенного гаража.

ФОТО: Vladislav Musakko

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