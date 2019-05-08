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Samsung Galaxy S9 и S9+ стали первыми смартфонами, поддерживающими звонки VoWiFi в эстонской сети Telia, то есть позволяющие звонить в сети WiFi, пишет техноблог Digitark.

Эта возможность появилась благодаря обновлению программного обеспечения моделей Samsung серии Galaxy S9 в апреле этого года.

По словам директора по технологиям Telia Eesti Калле Арула, это событие знаменует собой новый этап развития мобильной связи на рынке Эстонии, поскольку теперь люди могут реально начать пользоваться технологией VoWiFi.

«На сегодняшний день в сети Telia зарегистрированы несколько тысяч пользователей телефонов Samsung серии Galaxy S9, у которых отныне появилась возможность начать пользоваться новой услугой. Первые клиенты уже активировали VoWiFi на своих устройствах и пользуются новой услугой связи», – сказал Арула.

Директор по технологиям Telia заверил, что решение VoWiFi постепенно станет доступным и другим клиентам Telia в соответствии с обновлениями программного обеспечения их телефонов. В ближайшее время это должно коснуться моделей Huawei Mate 20 Pro и Samsung Galaxy S10, а чуть позднее выбор моделей смартфонов с поддержкой VoWiFi расширится.

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