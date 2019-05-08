Google показала голосовой помощник Assistant следующего поколения

Google Assistant — один из самых важных продуктов поискового гиганта на сегодняшний день. Во-первых, за подобными ИИ будущее, а во-вторых, он никак не привязан к операционной системе Android, то есть может позволить Google завоевывать новые сегменты.
Вчера на мероприятии Google I/O компания рассказала о том, что смогла сделать Assistant намного быстрее, пишет ixbt.com. Сделать это удалось благодаря достижениям в области глубокого обучения, которые позволили на порядки сократить размер данных, требуемых для работы ИИ. Если точнее, то раньше занимало 100 ГБ, теперь может занимать лишь 500 мегабайт.
И это позволяет Google разместить все необходимые данные на мобильном устройстве, то есть на смартфоне, за счет чего Assistant сможет выполнять различные задачи локально на устройстве, не требуя постоянного обмена данными с серверами Google. Разница в скорости работы будет зависеть от задач, но в Google говорят, что порой она может быть десятикратной.
Сама Google даже называет проект «Next-generation Assistant», что уже намекает на очень серьезные изменения.
Однако новые решения требуют новых технологий. Assistant нового поколения появится на смартфонах Pixel 4 осенью, и пока совершенно неясно, когда он станет доступен на каких-нибудь других устройствах. Впрочем, Google уже давно показывает, что стремится делать свои разработки общедоступными, а не эксклюзивными, как многие ее конкуренты.