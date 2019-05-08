Google показала голосовой помощник Assistant следующего поколения

Вчера на мероприятии Google I/O компания рассказала о том, что смогла сделать Assistant намного быстрее, пишет ixbt.com. Сделать это удалось благодаря достижениям в области глубокого обучения, которые позволили на порядки сократить размер данных, требуемых для работы ИИ. Если точнее, то раньше занимало 100 ГБ, теперь может занимать лишь 500 мегабайт.

И это позволяет Google разместить все необходимые данные на мобильном устройстве, то есть на смартфоне, за счет чего Assistant сможет выполнять различные задачи локально на устройстве, не требуя постоянного обмена данными с серверами Google. Разница в скорости работы будет зависеть от задач, но в Google говорят, что порой она может быть десятикратной.

Сама Google даже называет проект «Next-generation Assistant», что уже намекает на очень серьезные изменения.