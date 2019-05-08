Фото: на Ируской электростанции вспыхнул пожар

По словам спасателей, произошел локальный пожар, который не распространяется. Ведутся работы по тушению.

Ируская ТЭЦ - крупнейшая в Эстонии теплоэлектростанция: ее электрическая мощность составляет 190 МВт, а тепловая мощность - 764 МВт.

Как сообщил пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс, после 11 утра в центральной шахте по приему мусора на мусоросжигающем энергоблоке заметили дым. По предварительной оценке, локальный пожар начался с выгруженного в бункер мусора.

Груз состоял из спрессованной упаковки, в основном - из картона и фанерных ящиков из-под фруктов. Кроме того, в нем были биоразлагающиеся отходы. В процессе биоразложения выделяется тепло, при выгрузке выделяемые мусором вещества вступили в реакцию с кислородом, и могло произойти так называемое самовозгорание.

Сразу же были применены все необходимые технические средства, начали тушить очаг возгорания. Пожар был локальным и угрозы распространения не было. Кроме того, не было угрозы для людей и производства, которое не останавливали.

Около 12.45 на электростанции поняли, что своими силами не справляются и во избежании эскалации пожара позвонили в Центр тревоги. Спасатели отреагировали крупными силами и прибыли на место происшествия за считанные минуты. Всего приехало пять пожарных машин. В течение пары десятков минут возгорание было взято под контроль.

В 13.40 спасатели готовились отправить обратно часть пожарных машин, на месте останутся спасательные экипажи в уменьшенном составе. Совместно со Спасательным департаментом на объекте обеспечат безопасность и убедятся, что очаг возгорания окончательно ликвидирован.