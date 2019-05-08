Адвокат Мартина Халлика опровергает обвинение в изнасиловании

Так называемый случай домогательств в библиотеке Тартуского университета, который, по данным СМИ, в ближайшее время может дойти до предъявления обвинения, опирается на те же эпизоды, которыми оперировали журналисты в августе прошлого года, пишет Tartu Postimees.
По словам защитника бывшего директора библиотеки Мартина Халлика, присяжного адвоката Оливера Няэса, в список предъявляемых Халлику претензий ничего не добавилось: «Это все та же история, в которой под шквал критики попали рождественский праздник учреждения, поездки в зарубежные командировки и другие случаи. Комиссия по рассмотрению трудовых споров однажды уже оправдала Халлика по этим доказательствам. Если очень коротко, то речь идет о конторской романтике, в которой одна из сторон разочаровалась и начала выдвигать несправедливые утверждения», - сказал Няэс.
Разумеется, заверил Няэс, речь не идет об обвинении в изнасиловании, как это было истолковано в сегодняшнем номере Postimees: «Вспомним, что бывшая коллега Мартина Халлика, заявив работодателю о домогательствах, утверждала, что у нее вообще не было личных контактов с Халликом. Когда факт неоднократного вступления в интимную связь стал неопровержимым, жалобщица начала объяснять это „внутренней зависимостью“, - объяснил Няэс. – Таким образом, комбинированное подозрение по статье 143 Пенитенциарного кодекса, которая говорит о принуждении к половой связи или иному поступку полового характера, может умещаться в интимные отношения с предполагаемой внутренней зависимостью».
Уголовное дело и оправдательное решение Комиссии по рассмотрению трудовых споров в рамках гражданского производства, это, как заверил Няэс, разные процессы, но все же они касаются одних и тех же эпизодов. Уголовное дело связано с оспариванием Халликом прекращения его трудового договора и им же обнародованных отношений с коллегами: «Открытое судебное рассмотрение уголовного дела обязательно поможет выяснить правду и открыто опровергнуть выдвинутые против Мартина обвинения».