Ср, 8.05.2019
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Галерея: теплый винтажный интерьер дома в Мадриде

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Винтаж или любят, или терпеть не могут. Владельцы красивого дома с потертым, нарочито небрежным, но таким милым интерьером явно любят этот стиль, рассказывает блог Pufik.

Этот красивый и уютный дом в Мадриде наполнен вещами, которым либо очень много лет, либо они нарочно состарены для достижения нужного эффекта. Благодаря такой любви хозяев к винтажу, кажется, что интерьерам не одна сотня лет, и вообще, такой дизайн словно застыл вне времени. А еще это чудесное нежное испанское солнце, обильно наполняющее комнаты… 

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