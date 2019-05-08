Галерея: теплый винтажный интерьер дома в Мадриде

Этот красивый и уютный дом в Мадриде наполнен вещами, которым либо очень много лет, либо они нарочно состарены для достижения нужного эффекта. Благодаря такой любви хозяев к винтажу, кажется, что интерьерам не одна сотня лет, и вообще, такой дизайн словно застыл вне времени. А еще это чудесное нежное испанское солнце, обильно наполняющее комнаты…