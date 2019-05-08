Неутешительный прогноз: к концу года цены на свинину вырастут на 70 процентов

Хотя официальные китайские показатели остаются в пределах миллиона, аналитики считают, что из-за АЧС в Китае были убиты 100-200 миллионов свиней, то есть более четверти от всех свиней в Китае, пишет Äripäev .

Главный экономист INTL FCStone Арлан Судерман считает, что бушующая в Китае свиная чума повлияет на всю мировую пищевую промышленность, и хотя до сих пор не обнаружено, что чума может влиять и на человека, заболевание является очень тяжелым, поэтому убивают каждую свинью, которая заразилась.