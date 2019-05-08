Ср, 8.05.2019
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  • Неутешительный прогноз: к концу года цены на свинину вырастут на 70 процентов

Неутешительный прогноз: к концу года цены на свинину вырастут на 70 процентов

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Китайцы - третьи в мире по потреблению свинины, которая в их продуктовой корзине является важным компонентом.

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA / PM/SCANPIX BALTICS

Распространяющаяся в Китае африканская чума свиней (АЧС) во втором полугодии может привести к подорожанию свинины на более 70 процентов и изменить глобальную пищевую промышленность.

Хотя официальные китайские показатели остаются в пределах миллиона, аналитики считают, что из-за АЧС в Китае были убиты 100-200 миллионов свиней, то есть более четверти от всех свиней в Китае, пишет Äripäev.

Главный экономист INTL FCStone Арлан Судерман считает, что бушующая в Китае свиная чума повлияет на всю мировую пищевую промышленность, и хотя до сих пор не обнаружено, что чума может влиять и на человека, заболевание является очень тяжелым, поэтому убивают каждую свинью, которая заразилась.

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